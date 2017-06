Tennis, Indian Wells: Federer batte ancora Nadal

Non era attesa come la finale di Australian Open di fine gennaio ma anche l'ottavo di finale degli Indian Wells aveva un suo perché, visto che a scontrarsi erano ancora Roger Federer e Rafa Nadal. Tutti si attendevano la rivincita dello spagnolo che invece ha ceduto 6-2, 6-3 sul cemento in un'ora e mezzo perdendo per la terza volta consecutiva - mai successo prima - contro lo svizzero.



Sfida mai in discussione con Federer, preciso anche di rovescio ma soprattutto ottimo in battuta e aggressivo in risposta, che strappa subito il primo break a Nadal e dopo poco più di mezz'ora mette in archivio il primo set. Il maiorchino forza qualcosa in più nel secondo ma Federer non perdona niente come sottolineato dallo stesso avversario: "In Australia match più equilibrato ma stavolta ha semplicemente giocato meglio di me".



Federer ai quarti troverà Nick Kyrgios, anch'esso autore di una grande prestazione con la quale ha battuto Djokovic 6-3, 7-6.