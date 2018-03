Tennis, Fognini trionfa a San Paolo: "È per Astori"

Ha vinto in Brasile e non ci era mai riuscito nessun italiano finora. Fabio Fognini trionfa a San Paolo conquistando il sesto titolo ATP in carriera, il primo del 2018: l'ultimo risaliva all'anno scorso, a Gstaad, in Svizzera, sempre sulla terra battuta, proprio come negli altri tornei. In finale ha dovuto soffrire prima di chiudere alla grande: il cileno Nicolas Jarry si è arreso in tre set.



La partita si era messa male per Fognini, che andava sotto subiti 3-0 perdendo il primo servizio e poi crollava 6-1 sembrando in balia del servizio potente dell'avversario. Poi nel secondo set la situazione si è capovolta: era Jarry a subire il break e a rivelarsi incapace di risalire la china, così il punteggio finale era lo stesso, 6-1, ma a favore dell'azzurro. Molto più equilibrio nel terzo set: anche stavolta Fognini strappava il servizio al rivale, che però rimontava da 0-2 a 3-2 e a risultare decisivo era il settimo gioco, col secondo break dell'italiano.



Arrivato al torneo come testa di serie numero 2 (il primo "favorito" del seeding, Ramos, è stato eliminato proprio da Jarry), Fognini salirà al numero 19 dal ranking: ci vuole ancora un po' prima di arrivare alla sua migliore posizione di sempre, la numero 13, ottenuta nel 2014. ”Sono contento. Finalmente - ha detto Fognini a fine gara -. Non è stata una partita facile perché lui aveva voglia di fare bella figura nella sua prima finale. Per lo sport italiano è un giorno triste: anche se non lo conoscevo, dedico questo trofeo a Davide Astori”.