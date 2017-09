Tennis, Fognini multato di 24 mila dollari per insulti sessisti

Fabio Fognini deve pagare. Al tennista italiano non sono servite a nulla le scuse pubblicate su Instagram ed è stato multato di 24.000 dollari per condotta antisportiva nel match perso al primo turno agli Us Open contro Stefano Travaglia col punteggio di 6-4, 7-6 (8), 3-6, 6-0. Il tennista ligure è stato chiamato in causa dalla direzione del torneo per tre violazioni della corretta condotta sportiva, compreso l'episodio dell'insulto a una donna giudice di sedia. Per le tre infrazioni il n. 22 del ranking è stato multato rispettivamente di 15.000, 5.000 e 4.000 dollari. Fognini, incastrato anche dall'audio ("Sei una tr...", ha detto alla giudice), era recidivo: era già stato multato, infatti, in un'altra occasione, a Wimbledon nel 2014, per le sue intemperanze nel match vittorioso del primo turno.



"Stiamo cercando attivamente di ricostruire il tutto - ha detto il direttore della comunicazione degli US Open che ha lasciato intendere di avere in mente ulteriori sanzioni - . Siamo molto infastiditi dalla condotta di Fognini, il suo comportamento e il suo linguaggio sono stati completamente inappropriati. Esploreremo altre opzioni, siamo molto scontenti di questa situazione". La prima replica di Fognini - a Ubitennis - non è stata esemplare: "Al giorno d'oggi sono tutti moralisti":