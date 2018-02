Tennis, Federer torna numero 1 a 36 anni

La leggenda vivente. Roger Federer ha riscritto ancora una volta la storia, compiendo la missione che lo aveva portato ad accettare la wild card per il torneo di Rotterdam. Battendo Haase e raggiungendo la semifinale in Olanda, il fuoriclasse di Basilea torna numero uno del ranking mondiale scavalcando Rafa Nadal, sorpasso che il computer ATP ufficializzerà lunedì prossimo.



King Roger diventa dunque il più anziano numero 1 di sempre nel tennis: con i suoi 36 anni, 6 mesi e 8 giorni (11 lunedì), meglio di Andre Agassi, che nel 2003 raggiunse la vetta a 33 anni e 131 giorni. Non solo: lo svizzero diventa l'uomo ad essere tornato dopo più tempo in testa alla classifica, ovvero 5 anni e 106 giorni, e sarà di nuovo sul trono ben 14 stagioni dopo la prima volta, impresa riuscitagli il 2 febbraio del 2004.



Dopo l'esordio lampo (47 minuti per sbarazzarsi 6-1 6-2 del belga Ruben Bemelmans) e il non semplice successo al secondo turno (7-6 7-5) sul tedesco Philipp Kohlschreiber, Federer ha superato in rimonta l'olandese Robin Haase, numero 42 del ranking mondiale: 4-6 6-1 6-1 il punteggio, dopo un'ora e 19 minuti, risultato che gli consente di scavalcare matematicamente lo storico rivale spagnolo Nadal. E le lacrime di gioia dell'Highlander di Basilea sono una delle immagini più belle per un exploit che ha dello straordinario.



"È stata una cavalcata fantastica - ha detto Federer -, tornare ad essere ancora numero 1 significa davvero molto per me. Ho lottato per essere qui ed essere di nuovo numero 1 è un sogno che si avvera. Adesso toccherà agli altri combattere per arrivarci, non riesco a crederci. Ci sono stati alti e bassi ma ho lavorato duro per arrivare a questo punto. Voglio ringraziare il mio team e mia moglie". Ad avere l'onore di sfidare il nuovo numero uno sarà l'italiano Andreas Seppi, che ai quarti ha battuto 7-6, 4-6, 6-3 il russo Medvedev.