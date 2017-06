Tennis, Federer: "Gioco altri due anni"

Una frase pronunciata da Roger Federer subito dopo la conquista dell'Australian Open aveva aperto un mistero sul futuro del tennista svizzero: "Mi sono sempre divertito a Melbourne, ci rivedremo anche l'anno prossimo. Se non sarà così, grazie a tutti". Ma come? Re Roger lascia proprio dopo essere tornato su un trono dello Slam? Niente paura, il 35enne ha chiarito tutto nella notte, dopo la festa per il trionfo australiano: "Il prossimo anno tornerò, sono sicuro: mi sono fermato sei mesi per questo, perché penso di poter giocare altri due anni".



Federer non nasconde la stanchezza: "Le mie gambe sono a pezzi. Ora farò riposare il mio corpo prima del torneo di Dubai di fine febbraio. Mi preparerò agli Open di Francia, sapendo che a Wimbledon ho più possibilità. E penso di poter far bene anche agli Us Open". Ma la gioia è ancora tanta: "La gente è sinceramente felice del fatto che io abbia vinto uno Slam, per come è andata. Tornare a 35 anni, e tornare a questo modo... Tanta gente è felice per me, e questo è più importante della mia felicità".