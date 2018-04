Tennis, Fed Cup: Sara Errani sconfitta, Italia eliminata dal Belgio

C'era una volta la grand'Italia di Fed Cup. I sogni delle azzurre, stavolta, si infrangono sul Belgio: con la vittoria di Elise Mertens ai danni di Sara Errani, sconfitta 6-3 6-1 nel terzo e decisivo match, sfuma la possibilità di accedere al Gruppo Mondiale. II Belgio chiude sul 3-0 e per la prima voltanella storia della Fed Cup riesce a superare l'Italia.



Sara Errani ha lottato soprattutto nel primo set caratterizzato da numerosi break e contro break, impegnando la più quotata Mertens (n.17 del ranking Wta). Nel secondo set, ha perso il primo servizio, lo ha recuperato andando sull'1-1 e poi non c'è più stata partita. Sull' 1-1 l'azzurra (n.91) è dovuta anche ricorrere alle cure del fisioterapista per un guaio al polpaccio destro.