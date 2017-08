Tennis, "Errani positiva all'antidoping"

Sara Errani sarebbe stata trovata positiva ad un controllo anti-doping effettuato nei primi mesi dell'anno. La notizia, che dovrebbe diventare ufficiale a breve, è riportata dal Corriere della Sera che spiega come la sostanza incriminata sia l'arimidex, che rientra nella classe degli stimolatori ormonali e metabolici, e viene usato per trattare il carcinoma mammario in post-menopausa.



In assenza di esenzione terapeutica, è considerato doping. La strategia difensiva potrebbe puntare sulla contaminazione da integratori, su uno squilibrio metabolico o ancora un'esenzione terapeutica presentata in ritardo o non correttamente. Di sicuro c'è la Errani da un paio di mesi manca nel circuito, lo scorso gennaio (dopo il ko agli Australian Open) l'azzurra disse: "Mi sto facendo male troppo spesso. Voglio tornare in Italia e fare analisi più approfondite".



C'è un precedente relativo all'arimidex nella storia dello sport italiano: il canottiere Niccolò Mornati fu squalificato 4 mesi alla vigilia delle Olimpiadi di Rio del 2012, poi in appello lo stop fu dimezzato. La Federtennis italiana è al fianco della Errani, pronta la linea difensiva e non dovrebbe essere un Sharapova-bis. Si spera che il destino della tennista sia simile a quello di Volandri che nel 2009 fu fermato per il salbutamolo ma fu graziato perché fu provato che non aveva usato la sostanza per migliorare la prestazione sportiva.