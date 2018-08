Tennis, ecco come cambia la Coppa Davis

Via libera alla riforma della Coppa Davis a partire dalla stagione 2019. Lo ha deciso l'assemblea dell'ITF, la federazione internazione, che l'ha votata con il 71,43% dei voti (ne bastavano i due terzi). Nella terza e conclusiva giornata di lavori dell'Annual General Meeting ITF, in svolgimento ad Orlando, in Florida, le 144 federazioni nazionali presenti hanno infatti approvato la riforma destinata a trasformare in modo radicale la competizione a squadre maschile più antica e prestigiosa del mondo con 118 anni di storia.



Tra le novità, la creazione di un evento annuale a fine stagione, in una location europea dove con 18 squadre (12 qualificate dai preliminari, 4 semifinaliste dell'anno precedente e due wild card.) divise in sei gironi da tre all'italiana, seguiti da quarti di finale, semifinali e finale. Gli incontri delle 'Finals' prevedrebbero la disputa di due singolari e un doppio, giocati tutti nello stesso giorno al meglio dei tre set con tie-break.