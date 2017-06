Tennis, Coppa Davis: Italia eliminata, Belgio in semifinale

Non è riuscita l'impresa all'Italia di Coppa Davis: è il Belgio ad aggiudicarsi la sfida valida per i quarti di finale sul veloce indoor dello Spiroudome di Charleroi. Il punto del 3-1 per i padroni di casa è venuto dal singolare fra i numeri uno delle due formazioni, in cui David Goffin ha battuto Paolo Lorenzi per 6-3, 6-3, 6-2, in un'ora e 51 minuti di gioco, staccando così il pass per la semifinale dove i belgi affronteranno l'Australia a metà settembre.



Senza storia la partita che ha messo di fatto fine al sogno azzurro, diventato difficilissimo dopo il forfait di Fognini e tenuto in vita dall'impresa del doppio. Il risultato finale del confronto è 3-2: la riserva Giannessi, schierata al posto di Seppi, ha battuto De Loore in due set (6-4, 7-6) rendendo meno pesante il passivo.