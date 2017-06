Tennis, Coppa Davis: Belgio-Italia 2-0, Lorenzi e Seppi k.o.

No Fognini, no party. Senza il suo giocatore più forte e più carismatico, l'Italia del tennis è a un passo dall'eliminazione in Coppa Davis. Nei quarti di finale del tabellone principale, gli azzurri sono sotto 2-0 in Belgio: sul sintetico di Charleroi, infatti, hanno perso sia Lorenzi che Seppi e ora servirà un miracolo per ribaltare la situazione.



Nel primo pomeriggio era stato Lorenzi a cedere a Darcis: nell'uno precedente l'azzurro aveva vinto in tre set nel 2015, stavolta si è arreso dopo aver vinto il primo set al tie-break. 6-7 6-1 6-1 7-6 il punteggio finale con Lorenzi, n. 38 al mondo, capace di lottare solo nel quarto set quando ha avuto anche la possibilità di servire sul 5-4 subendo un fatale controbreak. Poi Seppi non ce l'ha fatta a pareggiare i conti contro il più forte Goffin. L'azzurro è stato sconfitto in tre set (6-4 6-3 6-3) dal numero 14 nel mondo mettendo sempre più nei guai l'Italia.



Per qualificarsi alla semifinale gli azzurri devono vincere i prossimi tre incontri: sabato alle ore 15 è in programma il doppio tra le coppie Simone Bolelli/Alessandro Giannessi e Ruben Bemelmans/Joris De Loore (salvo variazioni dei due capitani). Domenica (dalle ore 14.30), poi, gli ultimi due singolari: Lorenzi-Goffin e Seppi-Darcis.