Tennis, Becker in bancarotta: "Ma io posso pagare..."

Da re di Wimbledon alla bancarotta, passando per altri guai personali e finanziari: è la parabola di Boris Becker, l'ex campione tedesco del tennis che sull'erba di Londra ha vinto tre volte il torneo più glamour del mondo e che oggi ha subito un duro colpo dai tribunali della capitale britannica. Oggi 49enne, Becker era coinvolto in una disputa giudiziaria per il rimborso di una cifra consistente ad alcuni banchieri privati londinesi - 6 milioni di euro, secondo indiscrezioni - della Arbuthnot Latham.



Gli avvocati dell'ex tennista, non presente nell'aula del tribunale, avevano chiesto altre quattro settimane di tempo per completare la vendita di una proprietà a Maiorca, ma i giudici hanno rivelato che si trattava di un debito "storico, contratto due anni fa, di fronte al quale il signor Becker sembra aver nascosto la testa sotto la sabbia". E hanno dichiarato l'insolvenza di Becker. Questi guai finanziari erano relativi alla super villa di Maiorca, forse risalenti addirittura al 2006, quando l'ex campione tedesco si vide pignorare la proprietà da sogno sull'isola spagnola perché aveva un conto in sospeso con il giardiniere, che chiedeva poco meno di 300mila euro per tutti i lavori fatti e mai pagati.



"Sono davvero sorpreso dalla sentenza di oggi: sono assolutamente in grado di pagare il mio debito, e lo pagherò - si è difeso Becker, in una nota - Si tratta di un vecchio debito su cui c'era da discutere, che io avrei dovuto rifondere entro un mese. E' sconcertante che non sia stata accolta la mia richiesta di rinviare di 28 giorni l'udienza. Il valore dell'asset in questione - ha concluso Becker, riferendosi alla casa di Maiorca al centro della disputa - è molto superiore al debito. Ora voglio concentrarmi sul mio lavoro di commentatore di Wimbledon".



Dopo essersi ritirato dal tennis, Becker ha a lungo lavorato come coach di tennisti professionisti, tra i quali Novak Djokovic dal 2013 al 2016, ed è attualmente commentatore tv per la Bbc del torneo di Wimbledon. L'ex campione in passato aveva fatto parlare di sé anche per problemi con la prima moglie e relazioni extraconiugali.