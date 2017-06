Tennis, Australian Open: Serena e Venus Williams in finale

Serena e Venus, ancora loro. Otto anni dopo l'ultima volta (Wimbledon 2009), le sue sorellone americane tornano a giocarsi un titolo dello Slam. Sarà una finale in famiglia all'Australian Open: la numero due del mondo ha spazzato via la Lucic-Baroni in due set (6-2 6-1) in una partita senza storia, la sorella maggiore ha perso il primo set al tie-break contro la Vandeweghe, poi anche lei ha dominato (6-2 6-3) conquistando una finale a 36 anni. Tra le due ci sono 26 precedenti, Serena è in vantaggio 15-11 e ha vinto l'ultima gara giocata a Wimbledon due anni fa.



