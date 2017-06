Tennis, Australian Open: Seppi eliminato, fuori Murray, Federer va

Fine della corsa per l'azzurro Andreas Seppi agli Australian Open: l'altoatesino ha lottato contro Wawrinka, ma si è arreso in tre set perdendoli tutti al tie-break. Contro la testa di serie numero 4 del torneo, l'italiano ha cominciato benissimo strappandogli subito il servizio, poi lo svizzero ha rimediato nel sesto game e al tie break ha avuto la meglio. Nel secondo set nessun break, nel terzo Seppi ha avuto la possibilità di servire per il set sul 6-5, ma non l'ha sfruttata e al tie break Wawrinka ha strappato il pass per i quarti.



Tra i grandi esulta Federer dopo una maratona con il giapponese Nishikori: lo svizzero ha avuto la meglio in 5 set vincendo col punteggio di 6-7 6-4 6-1 4-6 6-3. Dopo Novak Djokovic, invece, cade anche il numero uno al mondo Andy Murray. Il tennista britannico ha perso agli ottavi in 4 contro il tedesco Mischa Zverev, numero 50 del ranking Atp: nella seconda settimana dello Slam, dunque, non ci saranno le due teste di serie principali. Era dal 2009 che Murray non usciva così presto e per lui l'Australia resta tabù: qui ha perso 5 finali e non è mai riuscito a vincere. Nell'unico precedente tra i due, Murray aveva vinto in due set a Monaco col punteggio di 6-2 6-2 nel 2015. In Australia tutt'altra partita: Murray ha perso il primo set 7-5 e ha rimediato vincendo con lo stesso punteggio nel secondo. Poi, però, è crollato: 6-2 nel terzo set, 6-4 nel quarto, quando ha subito il break nel primo game e non ha saputo più rimontare. Nessuna sorpresa, invece, nella sfida tra Tsonga ed Evans: il francese ha perso il primo set al tie break, poi ha vinto in scioltezza i tre successivi 6-2 6-4 6-4.