Tennis, Australian Open: Federer è infinito, stende Wawrinka e va in finale

Roger Federer immenso. Lo svizzero è il primo finalista degli Australian Open dopo aver battuto in 5 set (7-5 6-3 1-6 4-6 6-3) il connazionale Wawrinka. Nella finale di domenica Re Roger, che tornava in campo nello Slam australiano dopo sei mesi lontano dai campi, potrebbe trovarsi di fronte il rivale di sempre Rafa Nadal, che gioca domani contro Grigor Dimitrov.

Federer era partito forte vincendo i primi due set, poi ha subito la rimonta di Wawrinka, facendo restare i suoi tifosi con il fiato sospeso quando è tornato negli spogliatoi per 10 minuti per un time out medico. Roger è tornato in campo senza apparenti problemi, ha strappato il servizio a Wawrinka a metà set e ha chiuso i conti nel suo turno di battuta al 9° game con il pubblico di Melbourne in delirio.

Si tratta della 28esima finale in uno Slam per Federer, che andrà a caccia del 18esimo titolo Slam della sua straordinaria carriera. L'ultimo successo risale al 2012, a Wimbledon contro Murray, mentre l'ultima finale giocata è degli Us Open 2015 (persa con Djokovic in 4 set). A Melbourne lo svizzero ha raggiunto l'ultimo atto in altre 5 occasioni collezionando 4 trionfi e un ko, proprio contro quel Rafa Nadal (nono nel ranking) che potrebbe ritrovarsi di fronte domenica. "Nemmeno nei mei sogni più reconditi avrei pensato di poter arrivare così lontano. E' splendido" ha commentato a caldo Re Roger.