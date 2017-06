Tennis, Atp Miami: trionfa ancora Federer, tre su tre contro Nadal

Ancora lui, ancora Re Roger Federer. Lo svizzero vince la terza sfida in poche settimane contro il rivale di sempre Rafa Nadal (6-3, 6.4) e tocca quota 91 titoli in carriera conquistando per la terza volta l'Atp di Miami.

Era la 37esima sfida tra le due stelle del tennis mondiale e ancora una volta ha vinto Federer, che ha conquistato il primo set in 48 minuti (decisivo il game che è valso il 5-3 con cui è riuscito a strappare il servizio a Nadal) e poi ha chiuso con un 6-4 nel secondo set, confermando la maledizione di Nadal in Florida, dove lo spagnolo ha già collezionato 5 finali perse.

Federer firma quindi il triplete Australian Open,-Indian Wells-Miami come nel 2005, quando nella finale di Miami contro un Nadal 18enne gli ci vollero addirittura 5 set per trionfare (alla fine la spuntò 2-6 6-7 7-6 6-3 6-1). Ora il bilancio tra i due, nettamente a favore del maiorchino, è 23-14.

Fognini scherza su Twitter

"UNICO,SPETTACOLARE...il Re indiscusso... Ragazzi meno male che ho perso in Semi...". E' il tweet apparso sul profilo di Fabio Fognini dopo la vittoria di Federer a Miami, l'italiano ha voluto celebrare il mito con ironia.