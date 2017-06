Tennis, Atp Doha: Djokovic trionfa in finale contro Murray

Dopo 5 mesi di clamoroso digiuno, Novak Djokovic torna ad alzare un trofeo. Lo fa a Doha nel modo più bello, cioè battendo il numero uno al mondo Andy Murray che lo aveva spodestato dal trono a novembre. Finale pazzesca in Qatar: Djokovic vince 6-3 il primo set, poi al settimo game del secondo ottiene il break che sembra indirizzarlo verso il trionfo e invece sul 5-4 si fa annullare tre match-point sul proprio servizio con Murray che vola fino al 7-5. Il settimo game è invece decisivo nel terzo e ultimo set: Djokovic replica il break strappando il servizio a zero a stavolta non si fa più riprendere fino al 6-4 finale. L'ultimo trionfo era arrivato a Toronto nella notte italiana tra il 31 luglio e l'1 agosto: il suo 2017 comincia nel modo migliore.