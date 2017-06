Tennis, Ana Ivanovic si ritira a 29 anni

Ana Ivanovic ha deciso di lasciare il tennis professionistico. E' questo l'annuncio che la 29enne giocatrice serba, ex numero uno del mondo, ha fatto in diretta sulla propria pagina Facebook questa sera, dopo che ieri con un post su twitter aveva dato appuntamento ad appassionati e tifosi a condividere live con lei un'importante comunicazione. Nei 2 minuti di video l'atleta nata a Belgrado il 6 novembre 1987 saluta e ringrazia tutti.



"Posso giocare solo se sono al top del mio standard, non potendo più farlo è giusto fermarsi. Ho cominciato a sognare di giocare a tennis all'età di 5 anni guardando Monica Seles in tv e poi i miei genitori hanno sempre assecondato questa mia passione. E' stata una decisione difficile, ma ho molto da festeggiare", le parole della Ivanovic, visibilmente emozionata. In carriera la tennista di Belgrado ha conquistato 15 tornei WTA in singolare, compreso il titolo del Roland Garros nel 2008.