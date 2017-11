Tennis, addio a Jana Novotna: vinse Wimbledon nel 1998

Il mondo dello sport in lutto per la scomparsa di Jana Novotna: l'ex tennista ceca, dopo una lunga battaglia contro il cancro, è morta a 49 anni. La notizia arriva proprio dalla WTA: "Jana è morta in pace circondata dall’affetto della sua famiglia. Si trovava nel suo Paese natale, la Repubblica Ceca".



Numero 1 WTA in doppio e numero 2 al mondo in singolare, la Novotna - ricordata per le sue grandi doti fisiche - nel 1998 colse la sua vittoria più importante nel torneo di Wimbledon battendo in finale la francese Tauziat ma riuscì anche a conquistare la medaglia di bronzo nel singolare femminile alle Olimpiadi di Atlanta 1996. Nel suo palmares 24 titoli WTA in 14 anni, oltre 76 titoli di doppio: in complesso 17 titoli del Grande Slam di cui 12 in doppio e 4 in doppio misto.

It is with deep sadness that the WTA announces the passing on Sunday, November 19, of Jana Novotna, aged 49. https://t.co/lNeCs3xLcQ pic.twitter.com/nE9uV3sgs5 — WTA (@WTA) 20 novembre 2017