Tennis, a Roma vincono Zverev e Svitolina

Alexander Zverev ha vinto gli Internazionali Bnl d'Italia. Sul Centrale del Foro Italico il tennista tedesco ha sconfitto in finale il favorito serbo Novak Djokovic, n.2 del ranking mondiale, col punteggio di 6-4 6-3 in un'ora e 21 minuti di gioco. Col successo di Roma il 20enne Zverev (n.17 Atp) diventa il più giovane di sempre a vincere un torneo 'Masters 1000'.



E' invece Elina Svitolina la nuova regina di Roma. La 22enne ucraina, numero 11 al mondo, si aggiudica la finale femminile degli Internazionali Open Bnl superando in tre set la romena Simona Halep con il punteggio di 4-6 7-5 6-1 in due ore e 7 minuti di gioco. Nell'albo d'oro del torneo, Halep succede a Serena Williams, vincitrice dell'edizione 2016.