Svolta nel Sei Nazioni: arrivano i punti bonus nel torneo

Ci sono giorni che un appassionato di rugby vorrebbe non arrivassero mai. Quel giorno è arrivato e più di un tifoso del mondo ovale avrà avuto un momento di debolezza. Perchè se ci sono istituzioni destinate a non cambiare mai, il Sei Nazioni è una di quelle. A quanto pare, il Consiglio del massimo torneo continentale non deve avere le stesse idee dei suoi aficionados.



Dall'anno prossimo, infatti, si auspica in (breve) via sperimentale, verranno inseriti i punti bonus, come avviene nel Mondiale e nel Rugby Championship dell'emisfero australe. Quattro punti in caso di vittoria, più uno per chi realizza 4 o più mete, 2 punti per chi pareggia, 1 per chi perde più 1 se si subiscono non più di 7 punti di scarto. Ma il colmo è questo: 3 punti per chi vince tutte le partite realizzando il Grande Slam. Il Consiglio infatti si era accorto che con il sistema dei bonus le eventuali cinque vittorie non avrebbero poi garantito in automatico il Sei Nazioni. Una situazione a dir poco surreale.



Un cambiamento epocale per la questa manifestazione. Una svolta che va contro la Storia, con la esse maiuscola, antichissima e gloriosa del torneo, fondato nel 1883. Quando le squadre erano solamente quattro, quelle britanniche. Poi l'aggiunta di Francia (1910) e Italia (2000). Senza però mai modificare il sistema di punteggio, che attribuiva semplicemente 2 punti in caso di vittoria e 1 per il pareggio. Già qualcuno, ai piani alti, ha iniziato a storcere il naso. Ma non era "squadra che vince non si cambia"?