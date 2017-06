Superlega, quarta giornata: Civitanova resta in vetta

La Superlega, la serie A1 del volley maschile, torna in campo per il turno infrasettimanale con 5 match, giocati mercoledì sera, validi per la quarta giornata. Da recuperare settimana prossima, invece, la gara di Trento, impegnata nel Mondiale per club. Nel dettaglio, successo importantissimo per Piacenza, che rimonta due set e vince contro Molfetta in trasferta. Milano cade in casa contro Vibo Valentia: la Power Volley perde 3-2, stesso risultato di Verona-Monza in favore dei veneti. Completano il programma la vittoria netta (3-0) dei campioni d'Italia di Modena contro Padova e il 3-1 di Civitanova su Sora. La Lube resta in testa in solitaria a più uno dal Modena.



RISULTATI:



Modena-Padova: 3-0 (29-27, 25-22, 25-23)

Civitanova-Sora: 3-1 (25-20, 21-25, 25-15, 25-16)

Trentino-Latina: 27/10 ore 20.30

Verona-Monza: 3-2 (25-20, 35-37, 25-20, 16-25, 15-9)

Molfetta-Piacenza: 2-3 (25-22, 25-18, 22-25, 14-25, 14-16)

Milano-Vibo Valentia: 2-3 (25-18, 23-25, 23-25, 26-24, 11-15)