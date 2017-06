Strage di base jumper nel 2016, Di Palma: "Urge regolamentare"

L’ultimo base jumper a perdere la vita in ordine di tempo è stato il russo Ratmir Nagimyanov, schiantatosi lo scorso 3 ottobre a Chamonix, in Alta Savoia (Francia). Una tragica fatalità, anche se, dopo che lo stesso destino toccato a Nagimyanov ha accomunato solo quest'anno altri 34 suoi colleghi, parlare di fatalità non ha forse molto senso.

Il lancio nel vuoto con la tuta alare è uno degli sport estremi che sta prendendo maggiormente piede nell'ultimo periodo, ma i rischi sono altissimi e probabilmente non tutti ne sono del tutto consapevoli.

“Quando stai volando a una velocità di 250 km orari a 2-3 metri di distanza da terra, è difficile vedere tutti gli ostacoli, e se c’è qualche ostacolo che non hai considerato, è possibile che tu non lo veda o che non abbia il tempo per reagire” scriveva su Facebook Nagimyanov solo 15 giorni prima di morire.

Negli studi di Premium Sport ci ha fatto visita Maurizio Di Palma, uno dei più bravi e famosi base jumper italiani con circa 3800 lanci in "carriera", per spiegare l'adrenalina unica che questa disciplina trasmette e discutere degli incidenti purtroppo sempre più frequenti: "Regolamentare il base jumping? E' difficile - spiega Di Palma - sarebbe come regolamentare la montagna o l'alpinismo. Sicuramente dall'interno noi base jumper dobbiamo iniziare a prendere coscienza di quello che stiamo facendo e aumentare il margine di sicurezza".