Shark Week, tra Phelps e gli squali hanno vinto gli squali

Michael Phelps vs Shark: lo Squalo di Baltimora contro lo squalo bianco per la supremazia dell'oceano. La gara è stata organizzata da Discovery Channel in occasione della “Shark Week”, un’intera settimana di programmazione serale dedicata agli squali, ed è stata trasmessa in 220 paesi.

Il network americano ha scelto come piscina 100 metri di Oceano Atlantico vicino alle Bahamas e il pescecane ha fatto meglio del miglior nuotatore del mondo (28 medaglie olimpiche, di cui 23 d'oro) per un paio di secondi (36.1 contro 38.1).

Ma lo speciale includeva due ulteriori sfide, questa volta sui 50 metri: una contro un squalo pinna nera del reef, una contro uno squalo martello. A sorpresa, il campione statunitense ha battuto una delle due specie – il reef shark, che ha concluso la prova con il tempo di 18,9 secondi – facendo meglio dell’animale di 0,2 millesimi. Niente da fare, invece, nella sfida con lo squalo martello, che ha fermato il tempo a 15,1 secondi, mentre Phelps è arrivato a 18,7.

"Non siamo stati in acqua allo stesso tempo, penso che questa sia la domanda che tutti si siano fatti in queste settimane. Ero al sicuro, che era la mia priorità numero 1. Questa corsa è stata una delle più difficili della mia carriera a causa della bassa temperatura dell'acqua (13°, ndr)" ha commentato Phelps.