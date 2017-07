Settebello, fine del sogno: la Croazia vola in semifinale

Niente semifinale per il Settebello ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. Nei quarti di finale, gli azzurri sono stati sconfitti dalla Croazia 12-9. Per i croati c'è adesso la Serbia, mentre l'altra semifinale sarà tra Grecia e Ungheria.

Partito in sordina (0-2), il Settebello era riuscito a riprendere gli avversari (prima sul 2-2 e poi sul 3-3), prima del nuoco 'strappo' dei croati (5-3). A quel punto è venuta fuori la verve e la forza degli azzurri, capaci di rimontare e superare i vicecampioni olimpici e mondiali. Un'impressione che però non ha dato frutti, visto che la Croazia ha infilato tre reti di fila che, di fatto, hanno deciso il match.

Gli azzurri di Sandro Campagna si sono riportati sotto (10-9), ma i croati hanno definitivamente chiuso i giochi con un altro tris che ha fissato il punteggio sul 12-9 finale. In gol per gli azzurri Di Fulvio (1), Figlioli (2), Iodice (3), Bodegas (1), Aicardi (2). Tra i croati mattatori Sukno e Gadea con 4 reti a testa. Il Settebello tornerà in piccina giovedì contro l'Australia in una delle due semifinali per i piazzamenti dal quinto all'ottavo posto.