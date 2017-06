Sesso nel bagno dei disabili: Aaron Smith non è più un All Black

Rispedito immediatamente a casa dal Sudafrica per qualche minuto di passione. Aaron Smith, mediano di mischia degli All Blacks, salterà la partita del weekend contro il Sudafrica per aver violato il codice di comportamento e si trova ora al centro di un caso nazionale per essersi appartato con un'amica nel bagno dei disabili dell'aeroporto di Christchurch.

La vicenda risale a tre settimane fa, all’indomani del match vinto contro l’Argentina: "Dai rumori che uscivano, non c'era alcun dubbio su cosa stessero facendo lì dentro - ha spiegato un testimone al giornale New Zealand Herald -. Sono rimasti in bagno 5-10 minuti, poi Smith è uscito, si è sistemato la camicia e i pantaloni dell'uniforme degli All Blacks. Un minuto dopo la ragazza è uscita con lo stesso fare sospetto".

"Ha occupato uno spazio pubblico riservato ai diversamente abili, c’era un sacco di gente e di tifosi - continua il racconto del testimone sulle pagine del quotidiano neozelandese - e vestiva la divisa della Nazionale. Si è semplicemente abbottonato ed è tornato a scherzare con i compagni, come se nulla fosse successo".

Duro il presidente della federazione, Steve Tew, che ha commentato: "Il comportamento di Aaron è stato sbagliato e getta una brutta ombra su di lui e sugli All Blacks". Leggermente più comprensivo l'allenatore Steve Hansen, che ha comunque escluso il giocatore dai convocati per la prossima sfida: "Aaron e una ragazza sono stati visti entrare in quella toilette dopo quella partita di tre settimane fa — ha dichiarato il ct — Siamo stati informati di questo al nostro arrivo in Sudafrica. Ho parlato con Aaron, che ha confermato la storia. La leadership della squadra è stata unanime nel ritenere che questo comportamento fosse inaccettabile. Così non lo abbiamo preso in considerazione per la partita di Durban Chiaramente Aaron è amareggiato e sente di aver danneggiato i compagni, così come sente di aver danneggiato la sua famiglia e la sua compagna".