Serie A, Milano vince il derby con Varese ed è sola in vetta

Sono bastate tre giornate all'Olimpia Milano per la prima fuga della stagione. La squadra di Repesa sconfigge 79-71 Varese nel derby davanti al proprio pubblico ed è l'unica squadra a punteggio pieno del campionato. Repesa inizia con lo stesso quintetto che aveva iniziato col Maccabi con Macvan da centro. Sembra tutto facile per l’Olimpia all'inizio (11-2), ma Varese è brava a rientrare e solo una tripla di Pascolo sulla sirena tiene Milano sul +6 al 10'. Il secondo quarto è una sfida uno contro uno tra Avramovic (11 punti per il miglior giocatore del campionato serbo l’anno scorso) e Abass (12 i suoi punti); si va all'intervallo lungo sul 44-33. Al rientro dagli spogliatoi Milano cerca più volte l'allungo decisivo, ma Varese è bravissima a rispondere colpo su colpo fino al 62-52 della terza sirena. Nell’ultimo quarto Milano gestisce, Pelle e Avramovic sono gli ultimi a mollare per Varese, che però si deve arrendere sul 79-71 finale.

CREMONA-CASERTA 82-95 Dopo essere stata avanti anche di 17 punti (44-27) nel primo tempo, Cremona si fa travolgere da Caserta, che vince con merito al PalaRadi in una gara dai mille volti. I padroni di casa crollano a cavallo dell'intervallo lungo, quando subiscono un pazzesco parziale di 22-1 e non si rialzano più.

BRINDISI-REGGIO EMILIA 78-82 Brindisi senza Moore (fuori per infortunio per più di un mese, al suo posto è atteso l’annuncio di Phil Goss) e Donzelli, perde con l’onore delle armi contro una Reggio Emilia più strutturata e capace con pazienza di sfoderare il killer instinct nel momento più caldo dell’incontro. A decidere la gara, nell'ultimo quarto, i canestri di Aradori, Cervi e Gentile, mentre i pugliesi pagano il tecnico per proteste a Scott e non si rialzano più nonostante la tripla di English a 40'' dal termine.

VENEZIA-TRENTO 59-76 Trento sbanca il Taliercio e Buscaglia conquista la prima vittoria sulla Reyer in serie A dopo 4 sconfitte consecutive. Magistrale la Dolomiti Energia, in avvio e nel finale del match, quando gli ospiti, sotto gli occhi di Bebe Vio, hanno dilagato soprattutto grazie ai punti messi a referto da Jefferson (18 alla fine per lui) e Lighty (16)