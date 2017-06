Serie A, Milano dimentica le delusioni europee: demolita Caserta

Milano archivia il doppio ko in Eurolega e torna a dominare il campionato, dove dopo la vittoria nello scontro al vertice con Caserta (100-80) viaggia a punteggio pieno dopo 5 partite. Al Forum l'EA7, priva di Gentile e Macvan lasciati a riposo, scappa subito con un break di 15-0 (28-12), domina a rimbalzo (36-22) e tira con percentuali bulgare (61% dal campo, 77% da due). Grande protagonista uno splendido Abass da 21 punti e 6 rimbalzi, Caserta non affonda solo grazie alla serata di grazia di Watt (22 punti e 6 rimbalzi).

Dietro Milano resta così solo la Sidigas Avellino, che batte per 92-79 la Germani Brescia dopo una partita controllata senza difficoltà. In settimana Sacripanti aveva chiesto più 'presenza' ad Obasohan e a Thomas e i due hanno risposto all'appello del coach. Soprattutto Thomas, con 14 punti nei primi 10', ha mostrato di essere in grande crescita.

A sei punti insieme a Caserta anche Sassari, che liquida facilmente la pratica Pesaro 86-59 mandando in doppia cifra tutto il quintetto base (Stipcevic 18), e Venezia, che torna alla vittoria anche in campionato piegando al Taliercio una mai doma Cremona: 81-73 il finale per la squadra di De Raffaele.

Salgono a quota 4 in classifica Capo d'Orlando, che travolge una Cantù mai in partita rifilandole 43 punti, Pistoia, che sancisce la crisi di Varese vincendo 97-64, e Brindisi, che nell'anticipo delle 12 batte Torino e cancella la striscia di tre sconfitte consecutive certificando il mal di trasferta della formazione di Vitucci al termine di una partita che ha visto gli ospiti condurre anche sino al +16.

Nel posticipo serale la Grissin Bon Reggio Emilia vince 84-80 in casa della Dolomiti Trento grazie a un super Aradori da 27 punti 7 rimbalzi e 6 assist e tiene la scia della capolista Milano. I biancorossi espugnano il PalaTrento (violato per la prima volta in stagione) e lanciano un segnale forte alle pretendenti allo scudetto con la quarta vittoria consecutiva: i finalisti 2015 e 2016 sono pronti a contendere il tricolore alle big del campionato.