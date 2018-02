Serie A, le probabili formazioni della 26.a giornata

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella All.: Giampaolo. Panchina: Tozzo, Belec, Tomic, Andersen, Strinic, Regini, Capezzi, Verre, Alvarez, Kownacki, Zapata. Squalificati: - Indisponibili: Praet, Sala Udinese (3-5-1-1): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Fofana, Barak, Balic, Ali Adnan; De Paul, Jankto All.: Oddo Panchina: Scuffet, Borsellini, Nuytinck, Angella, Zampano, Pezzella, Halfredsson, Maxi Lopez, Behrami. Squalificati: Perica Indisponibili: Lasagna

Verona (4-4-2): Nicolas; Romulo, Caracciolo, Vukovic, Fares; Aarons, Calvano, Valoti, Matos; Petkovic, Kean. All.: Pecchia. Panchina: Silvestri, Boldor, Heurtaux, Bearzotti, Coppola, Souprayen, Lee, Verde, F. Zuculini, Fossati, Felicioli. Squalificati: - Indisponibili: Cerci, Buchel, Ferrari, Zaccagni Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Ansaldi; Baselli, Rincon, Obi; Iago Falque, Belotti, Niang. All.: Mazzarri. Panchina: Milinkovic-Savic, Ichazo, Barreca, Lyanco, Valdifiori, Acquah, Moretti, Edera, Bonifazi, Berenguer, Ljajic. Squalificati: - Indisponibili: Molinaro

SASSUOLO-LAZIO UFFICIALI domenica alle 15 su PREMIUM SPORT 2 HD Sassuolo (4-3-3): Consigli; Adjapong, Acerbi, Peluso, Rogerio; Missiroli, Magnanelli, Mazzitelli; Berardi, Babacar, Politano. All.: Iachini. Panchina: Marson, Pegolo, Lemos, Cassata, Sensi, Biondini, Duncan, Matri, Ragusa, Pierini, Frattesi. Squalificati: Goldaniga Indisponibili: Letschert, Lirola Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Radu, Luiz Felipe; Marusic, Murgia, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Felipe Anderson; Immobile. All.: Inzaghi. Panchina: Vargic, Guerrieri, De Vrij, Patric, Basta, Caceres, Bastos, Mauricio, Lulic, Parolo, Nani, Luis Alberto. Squalificati: - Indisponibili: Di Gennaro, Bruno Jordao

FIORENTINA-CHIEVO domenica alle 15 su PREMIUM CALCIO 1 HD Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Laurini, Astori, Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, Dabo; Chiesa, Simeone, Gil Dias. All.: Pioli. Panchina: Dragowski, Bruno Gaspar, Cerofolini, Victor Hugo, Olivera, Cristoforo, Lo Faso, Thereau, Falcinelli, Saponara. Squalificati: Badelj, Milenkovic Indisponibili: - Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Meggiorini, Inglese. All.: Maran Panchina: Seculin, Confente, Depaoli, Tomovic, Dainelli, Cesar, Jaroszynski, Gaudino, Rigoni, Bastien, Stepinski, Pucciarelli, Pellissier. Squalificati: - Indisponibili: Giaccherini

JUVENTUS-ATALANTA domenica alle 18 su PREMIUM SPORT HD Juventus (4-3-3): ​Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Matuidi, Pjanic, Sturaro; Douglas Costa, Mandzukic, Alex Sandro. All.: Allegri. Panchina: Szczesny, Pinsoglio, Barzagli, Höwedes, Rugani, Khedira, Marchisio, Bentancur, Dybala. Squalificati: - Indisponibili: Cuadrado, Bernardeschi, Higuain, De Sciglio Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Cornelius. All.: Gasperini Panchina: Gollini, Rossi, Mancini, Palomino, Castagne, Haas, Gosens, Lath, Melegoni, Gomez. Squalificati: - Indisponibili: Rizzo, Petagna

ROMA-MILAN domenica alle 20:45 su PREMIUM SPORT HD



Roma (4-2-3-1): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman; Under, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All.: Di Francesco.

Panchina: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Antonucci, Florenzi, De Rossi, Gerson, Perotti, Defrel, Schick.

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Jonathan Silva, Gonalons



Milan (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All.: Gattuso.

Panchina: Donnarumma A., Guarnone, Abate, Mauri, Zapata, Montolivo, Locatelli, Borini, Kalinic, André Silva.

Squalificati: -

Indisponibili: Conti, Storari, Musacchio, Antonelli