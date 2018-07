Serena, inchinati: a Wimbledon brilla la Kerber

Resterà un tabù, per adesso, il 24esimo titolo Slam per Serena Williams. Per eguagliare il record di sempre appartenente a Margaret Court, d'altronde, ci sarà tempo. Questo, piuttosto, è il tempo di celebrare un'altra impresa, quella di Angelique Kerber, 30enne tedesca vincitrice di Wimbledon 2018.



Un doppio 6­-3 in meno di un'ora, come se di fronte si trovasse una qualsiasi e non la migliore, la donna da battere. Sessantacinque minuti di tennis non spettacolare, complice una spenta Serena. Che sbaglia tanto e trova sulla sua strada una Kerber infallibile. Che la storia si farà lo si capisce al termine del primo set. Se non altro perché la statunitense non ne perdeva uno in finale di Wimbledon dal 2012, da quando ne concesse uno alla Radwanska. Preistoria. Il secondo set è una passerella per la tedesca, che vince il suo terzo Slam dopo l'Open di Australia 2016 (vinse proprio contro la Williams) e l'Open degli Stati Uniti lo stesso anno (vittoria sulla Pliskova).



Si tratta di un sogno - ha detto la vincitrice -. Grazie Serena perchè hai ispirato me e tante altre tenniste. Spero che tu abbia fortuna nei prossimi tornei perchè meriti di vincere ancora tanto. Ho cercato di giocare il mio miglior tennis, mi sono goduta ogni istante di queste due settimane e ora mi godo questo momento".