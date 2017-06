Semenya sposa la sua Violet: che regalo per il suo 26° compleanno

E alla fine il giorno più bello è finalmente arrivato. Quello in cui Caster Semenya ha detto sì alla sua Violet. In realtà le due si erano già sposate secondo il rito tradizionale oltre un anno fa nel distretto di Limpopo, ma stavolta hanno celebrato il matrimonio ufficiale, oltretutto nel giorno del 26° compleanno dell'atleta sudafricana.



Amici e parenti, oltre che a Pretoria, hanno celebrato le nozze sui social: per Caster, dunque, si apre nel segno della felicità il 2017. Non che l'anno precedente si fosse chiuso male: pur molto discussa, soprattutto in passato quando fu "costretta" a sottoporsi al test della sessualità, ad agosto la Semenya ha trionfato negli 800 ai Giochi Olimpici di Rio.