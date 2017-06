Sei Nazioni, Italia-Irlanda 10-63: altra figuraccia azzurra

Dopo quella contro il Galles, seconda sconfitta in due partite per l'Italrugby al Sei Nazioni. Davanti agli oltre 52mila spettatori dell'Olimpico di Roma, gli azzurri vengono dominati dall'Irlanda che chiude sul 63-10 finale (peggior scarto per una partita casalinga nella storia del torneo). Un match mai in discussione sin dall'inizio, con gli irlandesi che mettono a segno quattro mete nel solo primo tempo chiuso 28-10.



Tante le battaglie perse in mischia e in touche per l'Italia, male anche la difesa che si apre alla spinta avversaria, la nazionale del Trifoglio conquista anche il primo punto bonus del torneo (dopo la seconda meta di Stander). Gli azzurri, che in casa non vincono dal 2013 al Sei Nazioni, torneranno in campo il 26 febbraio a Twickenham contro l'Inghilterra.