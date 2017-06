Sei Nazioni, Italia-Galles 7-33: azzurri k.o. all'esordio

Non è bastata la presenza di Mattarella a portare fortuna all'Italia: come le capita spesso contro le corazzate del rugby, gli azzurri partono bene, poi crollano. Così all'esordio nel Sei Nazioni 2017, il Galles vince 33-7 dopo aver chiuso sotto 7-3 il primo tempo.



All'Olimpico, dunque, è andata in scena una prima assoluta nella storia della palla ovale azzurra: un capo dello Stato ha presenziato al match d'avvio dell'Italia. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo quello che è un consolidato protocollo internazionale e che è tradizione tra le squadre britanniche, è sceso in campo, nonostante la pioggia che ha cominciato a cadere sulla capitale, prima del fischio di inizio del match, per permettere ai capitani, Sergio Parisse e Alun-Wyn Jones, di presentargli gli altri giocatori. Poi ha applaudito lo spettacolo sportivo: l'Italia è stata padrona in mischia per un tempo, ha annullato il Galles a lungo ed è passata in vantaggio con una meta di Gori e la successiva trasformazione di Canna per il 7-0. Poi si è fermata: nella ripresa sono arrivate le mete di Davies, Williams e North che hanno ribaltato il risultato e condannato gli azzurri.



"Abbiamo una grossa sfida per cambiare molto della nostra mentalità - ha detto il c.t. O'Shea - Nel secondo tempo è venuta meno la nostra disciplina, la sfida che abbiamo è cambiare la percezione per far sì che i rossi e i blu appaiano nello stesso modo. Siamo stati la miglior squadra nel primo tempo ma alla fine lo è stata il Galles".