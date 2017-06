Sei Nazioni, Italia-Francia 18-40: quarto ko azzurro

Italia-Francia 18-40 nella partita valida per la quarta giornata del torneo delle Sei Nazioni. Gli azzurri rimangono quindi con zero punti in classifica e, in attesa della sfida di sabato sul campo della Scozia, è in arrivo un altro cucchiaio di legno. Intanto dopo il ko all'Olimpico con i francesi sono quattro anni che non vincono una partita in casa: l'ultimo successo a Roma risale al 16 marzo 2013, con il 22-15 contro l'Irlanda.



Il solito primo tempo combattuto ad armi pari, poi il tracollo nella ripresa e alla fine altri 40 punti subiti. Agli azzurri non basta nemmeno l'orgoglio della seconda meta segnata da Esposito a tempo scaduto. E' già ultimo posto matematico per Parisse e compagni, a nulla servirà l'ultima trasferta in Scozia nel prossimo weekend per evitare l'ennesimo cucchiaio di legno, visto che, oltretutto, l'Italrugby corre il rischio di rimanere a zero punti anche dopo il match di Murrayfield.



A questa squadra non è riuscito finora, in quattro test, nemmeno di prendere un bonus, ovvero quel punto che si concede a chi perde con 7 o meno punti di scarto o segnando quattro mete. Oltretutto Parisse e soci non vincono in casa dal 2013, quindi sono 4 anni di calvario, che rischiano di allontanare il pubblico dallo stadio Olimpico. Ad esemplificare la prestazione c'è un dato statistico, relativo ai placcaggi fatti nel primo tempo: l'Italia ha avuto una percentuale di riuscita del 67%, come dire che così nel rugby moderno non si va da nessuna parte.