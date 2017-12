Sci, superG a Val d'Isere: Goggia seconda dietro la Vonn

L'azzurra Sofia Goggia è tornata sul podio: seconda in 1'05''17 nel superG della val d'Isere valido come recupero di quello non disputato una settimana fa a St. Moritz. È il suo quattordicesimo podio in carriera, l'ultimo risaliva al 19 marzo scorso quando fu seconda nel gigante di Aspen.



La gara è stata vinta da Lindsey Vonn in 1'04''86, al settantottesimo successo in carriera. L'ultima vittoria in CdM, anche a causa dei soliti tanti infortuni, era datata 15 marzo quando si impose nella discesa di Aspen. Il terzo posto nel superG della val d'Isere è stato conquistato dalla norvegese Ragnild Mowinckel in 1.05.25. Per l'Italia ci sono poi Johanna Schnarf sesta in 1'05''8 e, più indietro, Federica Brignone in 1'06''25 , Nadia Fanchini in 1'06''24 e Marta Bassino in 1'07''22.