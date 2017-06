Sci, Super-G di Cortina: ancora un secondo posto per Sofia Goggia

Ancora un secondo posto per l'azzurra Sofia Goggia, che l'ha ottenuto con il tempo di 1'20"12 nel SuperG di Coppa del mondo a Cortina d'Ampezzo, dopo essere stata 2/a nella discesa di sabato. E' il nono podio stagionale per la bergamasca di 24 anni, il 26/o per l'Italia.

Ha vinto, in 1'19"81, in una gara tracciata da un tecnico statunitense in maniera estremamente veloce e molto simile a una discesa, la slovena Ilka Stuhec, 26 anni, al quinto successo stagionale. Terza, dietro Stuhec e Goggia, in 1'20"51, l'austriaca Anna Veith, 27 anni, vincitrice di due Coppe del mondo, tre titoli mondiali e un oro olimpico conquistati con il nome di Anna Fenninger - che è tornata così sul podio dopo il grave infortunio a un ginocchio di 15 mesi fa e un anno di sosta forzata in cui ha trovato comunque modo di sposarsi.

Per l'Italia ci sono poi Elena Curtoni, 8/a, in 1'20"99, e Federica Brignone, 15/a, in 1'21"35. Più indietro Johanna Schnarf (1'21"54), Francesca Marsaglia (1'21"71), Elena Fanchini (1'22"56). Male, nonostante la tracciatura, la statunitense Lindsey Vonn, giunta 11/a in 1'21"24, mentre con una bella prova è arrivata 4/a la statunitense leader di Coppa del mondo, Mikaela Shiffrin (1'20"54).

Shiffrin ha così consolidato il primato nella classifica generale, anche per la brutta inforcata della sua più diretta rivale, la svizzera Lara Gut, detentrice della Coppa del mondo e vincitrice della discesa di sabato. L'atleta è scesa da sola sugli sci sino al traguardo, ma ha lamentato un dolore alla gamba destra. La prossima tappa di coppa, ultima prima dei Mondiali d St. Moritz, è in programma martedì (alle 17) a Stoccolma: appuntamento con lo slalom parallelo.