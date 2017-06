Sci, Super G a Kvitfjell: trionfo di Fill

Straordinario successo di Peter Fill nel Super G di Kvitfjell in Norvegia: lo sciatore azzurro grazie a un tratto finale super (e alle condizioni della pista che pian piano sono migliorate grazie all'illuminazione del sole) si mette alle spalle per soli 10 centesimi l'austriaco Reichelt e il canadese Guay, porta a 30 il conto dei podi stagionali italiani e completa un weekend da sogno dopo l'argento nella Discesa Libera.



Prima vittoria stagionale e prima vittoria in SuperG dopo 5 podi, Fill eguaglia Kristian Ghedina che vinse l'oro nel 2000 sull'Olympiabakken: lo sciatore azzurro arriva a tre successi in Coppa del Mondo dopo la Discesa di Lake Louise del 2008 e quella dello Streif l'anno passato.