Sci, precipita una telecamera: tragedia sfiorata ai Mondiali di St.Moritz

Tragedia sfiorata, ma nessun ferito, ai Mondiali di sci. Un aereo della pattuglia nazionale svizzera in volo sulla zona del traguardo di St. Moritz ha tagliato il cavo di una telecamera fly che corre lungo tutta la pista. La telecamera è caduta nel mezzo del traguardo, al momento vuoto, ma non lontano dal pubblico. Problemi anche alla seggiovia che porta gli atleti alla partenza del gigante con ritardi nella ricognizione. La partenza della seconda manche del gigante maschile è stata rinviata di un'ora.



Inoltre, gli show aerei previsti per sabato e domenica sono stati cancelliati per un danno materiale di 250mila euro per il broadcaster. La polizia militare ha aperto un'inchiesta sull'accaduto.