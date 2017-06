Sci, Mondiali di St. Moritz: niente da fare per Fill, l'oro va a Feuz

Altra delusione per l'Italia ai Mondiali di sci in corso a St.Moritz: nella discesa libera maschile solo un nono posto per Peter Fill (1'39''56), mentre l'altro azzurro Dominik Paris ha chiuso all'undicesimo piazza (1'39''80). L'oro è andato allo svizzero Beat Feuz in 1'38''91, che ha preceduto il canadese Erik Guay (1'39''03), mentre sul terzo gradino del podio si è piazzato l'austriaco Max Franz (1'39''28).

Grande festa dunque per il beniamino dei tifosi di casa, accorsi in 40mila (tra cui anche Roger Federer) per spingere Feuz fino alla medaglia d'oro.