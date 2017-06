Sci, Mondiali di St. Moritz: Goggia di bronzo nel Gigante

Una medaglia di bronzo, la prima per l'Italia in questi Mondiali, che salva solo parzialmente il bilancio dell'ItalSci a St. Mortiz: Sofia Goggia conquista un grande terzo posto nel Gigante con il tempo di 2:06.29 arrivando alle spalle dell'imprendibile Tessa Worley (Francia, 2:05.55) e di Federica Shiffrin (Usa, 2:05.89). Quarta Federica Brignone, che replica il risultato della prima manche quando invece il secondo posto della Goggia sembrava presagire medaglie più pesanti del bronzo.



Ma la bergamasca è l'unica, o quasi, che si salva nei Mondiali azzurri conquistando quel risultato che le era sfuggito per mano della Vonn nella discesa ma che la 24enne si è ripresa con classe e forza nel Gigante. Bene anche Manuela Moelgg che nella seconda manche (che non ha stravolta comunque la classifica visto che l'aumento delle temperature non ha rovinato la tenuta della neve) recupera posizioni e chiude sesta, Marta Bassino invece chiude undicesima.

GOGGIA: "UNA LIBERAZIONE MA LA DISCESA..."

Dopo il bronzo, queste le parole di Sofia Goggia: "Una grandissima emozione anche perché il Gigante è la disciplina in cui credo meno, ma pure una liberazione. All'ultima cartuccia ho beccato il bersaglio: non è il centro, ma è bellissimo. C'è ancora un po' di delusione per la discesa, mi aspettavo più di un quarto posto". Ancora la 24enne: "Al traguardo mi sono abbracciato con la Shiffrin: mi ha superato dopo la prima manche ma siamo amiche, per quanto possano esserlo due rivali".