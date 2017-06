Sci, magico Moelgg: trionfa a Zagabria nello slalom del Cinquantenario

Comincia bene il 2017 per gli azzurri dello sci. Manfred Moelgg ha vinto lo slalom speciale di coppa del mondo di Zagabria, svoltasi a 50 anni esatti dalla prima gara della storia della coppa del mondo, nel 1967. E' il primo successo stagionale dell'Italia dopo 15 podi, la terza vittoria in coppa del mondo per l'altoatesino di 34 anni. Moelgg ha preceduto il tedesco Felix Neureuther e il norvegese Henrik Kristoffersen. Per l'Italia ci sono poi Stefano Gross decimo e Riccardo Tonetti diciassettesimo.



"Ho lavorato tantissimo ed ho tirato al massimo sia nella prima che nella seconda manche. Non è stato facile, con tutto quel vento. Ma sono felice, felicissimo: l'ultimo successo mi pareva un ricordo lontanissimo", le parole di Moelgg raccolte dall'Ansa dopo il successo. "Adesso avanti così - aggiunge l'azzurro - dando sempre il massimo. Ho materiali a posto e mi sento benissimo".