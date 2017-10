Sci, Innerhofer: "Pronto per la CdM. La Vonn? Fa solo marketing"

Coppa del Mondo di sci, Olimpiadi Invernali e... Lindsey Vonn: ospite di Premium Sport, Christof Innerhofer ha parlato degli argomenti più caldi del momento. La CdM inizia ufficialmente il 29 ottobre ma per lo sciatore italiano si andrà un po' più in là: "I miei Mondiali cominciano a fine novembre, sono ancora in pieno allenamento e partirò solo il 7 novembre per il Canada. Mi sento bene, sono pronto: in Cile mi sono allenato bene. Ho sfruttato la primavera per fare chilometri sulla neve, da fine marzo in poi ho messo insieme una cinquantina di giorni di sci".



Innerhofer spiega i suoi obiettivi con semplicità disarmante: "Vorrei vincere o andare sul podio nelle mie piste, soprattutto in discesa dove mi sento forte. Nelle altre piste galleggerò tra l'ottavo e il quindicesimo posto". Ma pensa già alle Olimpiadi di febbraio? "Una cosa alla volta, pensarci ora vorrebbe dire sprecare energie nervose. Tanto contano solo le prime tre posizioni, hai poco da perdere: l'importante è andare a tutta, no risk non fun". Una cosa può dirla: "Sarebbe un onore essere portabandiera azzurro ma non ne so niente".



Chiusura con precisazione sulla polemica con Lindsey Vonn (che aveva ipotizzato una sfida contro gli uomini a Lake Louise): "Che senso ha? Io e altri miei colleghi pensiamo che sia solo marketing. Ci sfidi a Bormio e Kitzbühel, non in una pista piatta che riescono ad affrontare bene pure i turisti... secondo me a Lake Louise ci sarebbe poca differenza ma già a Kitzbühel le donne ci starebbero dietro di 3 secondi".