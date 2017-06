Sci: Hirscher re dello slalom, Moelgg torna sul podio

Il re dello slalom è lui: Marcel Hirscher, il detentore delle ultime cinque coppe del mondo di fila che a Levi conquista la sua 40esima vittoria di coppa. Tutto più facile, è vero, grazie all’assenza del suo principale avversario Kristoffersen. Ma è comunque gioia grande per la certezza austriaca, così come invece per la "sorpresa" tutta azzurra, quella che in Finlandia regala all'Italia Manfred Moelgg.



L’italiano torna finalmente sul podio, dopo il grave infortunio al tendine d’achille. Chiude terzo dietro all'altro austraico Michael Matt, che riporta un ritardo di 1’’30 dal connazionale. Il dominio è netto, insomma. E la nebbia finlandese non intralcia la gara di Hirscher, che conclude una prestazione sostanzialmente perfetta fermando il cronometro a 51"56. Medaglia d’oro meritatissima e "vittoria" anche sulla fastidiosa otite che lo aveva colpito alla vigilia della gara.



Moelgg, invece, approfitta del doppio errore del giovane talento austriaco Marco Schwarz per tornare al successo dopo quasi tre anni. Gli altri due italiani che si erano qualificati alla seconda manche chiudono dietro. Ventunesimo tempo per Thaler e 25° per Ballerin, con qualche rimpianto per i due azzurri che avranno tempo per rifarsi. La prossima tappa sarà in Nord America, a Beaver Creek, dove dal 2 al 4 dicembre sono in programma discesa, Super G e gigante. Con il Re saldamente sul suo trono.

Giorgia Rossi