Sci, grande Italia nel gigante a Plan de Corones: trionfa la Brignone, Bassino terza

Giornata storica per i colori azzurri sulle nevi di Plan de Corones: Federica Brignone trionfa nel gigante di coppa del mondo e la doppietta azzurra sfugge per soli due centesimi, perchè Marta Bassino chiude terza beffata nel finale dalla francese Worley.

Dopo il successo nel gigante di Solden (ottobre 2015) e nel superG di Soldeu (febbraio 2016), la valdostana Brignone è tornata dunque al successo nella Coppa del Mondo di sci alpino. Vincendo il gigante di San Vigilio di Marebbe-Plan de Corones, l'azzurra si è conquistata anche il posto ai prossimi campionati mondiali che si svolgeranno a febbraio sulle piste svizzere di Saint-Moritz.

Le altre azzurre

Sofia Goggia, settima dopo la prima manche, recrimina per il contatto con una porta mentre attaccava a tutta birra e chiude all'11° posto, 14esimo piazzamento invece per Manuela Moelgg, che sulla neve di casa paga soprattutto gli errori nella prima manche. Bene Irene Curtoni, che ha chiuso ottava, deludono invece Francesca Marsaglia ed Elena Curtoni, che hanno pregiudicato la loro prestazione nella parte finale della seconda manche chiudendo alla fine rispettivamente al 20° e 22° posto.

Brignone: "Vincere in Italia è fantastico"

"Vincere in Italia è fantastico e ancor di più farlo con un'altra compagna di squadra sul podio". E' felicissima Federica Brignone dopo il trionfo nel gigante di coppa del mondo di San Vigilio di Marebbe: "In questa stagione le cose in gigante non erano andate bene come avrei voluto - ha spiegato - e mentre in prova rendevo a dovere in gara non riuscivo a fare altrettanto. Avevo paura che mi succedesse anche oggi, ma in questo mio fratello Davide, nella pausa tra le due discese, mi ha aiutato parecchio. Al via ho anche sentito che Marta era passata in testa e questo mi ha ancor più dato la carica", ha aggiunto la ragazza di Courmayer.