Sci: Goggia terza nella combinata, quinto podio in Coppa del Mondo

Ancora un podio in Coppa del Mondo per l'azzurra Sofia Goggia, arrivata terza nella combinata di Val d'Isere in 2'40''49: grande prova nello slalom dopo il quarto posto nella discesta. Gara vinta dalla slovena Ilka Stuhec in 2'40''33 davanti alla svizzera Michelle Gisin in 2'40''45 mentre la Goggia raggiunge il quinto podio stagionale in quattro diverse discipline: non solo, è la prima italiana di sempre ad andare a podio in quattro specialità nella stessa stagione.



Queste le parole dell'azzurra: ''Quel che mi sta capitando è davvero tutto incredibile. Soprattutto se penso al terzo posto in questa combinata ed a quello che ho fatto nella manche di slalom, una disciplina in cui ho alle spalle solo un paio di giorni di allenamento. E, no, alla coppa del mondo ed alla testa della classifica proprio non ci penso".