Sci, gigante a Kranjska Gora: podio per la Goggia

Podio numero sedici in carriera per Sofia Goggia e questa volta in slalom gigante a Kranjska Gora dopo i due stagionali in superG. Ha vinto - ennesimo successo stagionale e 39° in carriera in coppa del Mondo - la statunitense Mikaela Shiffrin in 1'47''40 davanti alla francese Tessa Worley in 1'47''71 mentre la bergamasca ha chiuso terza in 1'48''31.



Per l'Italia poi sesta Federica Brignone in 1'48''38 che sul ripido muro finale ha perso il vantaggio che aveva sino ad allora accumulato. Seguono Irene Curtoni 23.a ex aequo con Marta Bassino in 1'50''37: fuori invece Manuela Moelgg. Domani a Kranjska slalom speciale.