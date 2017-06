Sci, fantastico podio della Bassino: è terza dietro Gut e Shiffrin

Primo podio in carriera per l'azzurra Marta Bassino, piemontese di 20 anni di Borgo San Dalmazzo, che con il tempo di 2'24''95 è arrivata terza nello slalom gigante di Soelden che ha aperto l'annata 2016/17 di Coppa del mondo. Ha vinto alla grande la svizzera Lara Gut, detentrice della coppa, in 2'23''02 davanti alla statunitense Mikaela Shiffrin in 2'24''46.

Per l'Italia c'e' anche la buona prova della bergamasca Sofia Goggia, quinta (2'25''79), mentre Federica Brignone ha chiuso al nono posto (2'26''26) dopo un paio di imperfezioni sul muro centrale. In classifica ancora le azzurre Manuela Moelgg, ventesima, e Francesca Marsaglia 25/a. Domani sempre a Soelden comincia anche la stagione degli uomini, con lo slalom gigante.