Sci, Fanchini cade nella discesa di Altenmarkt: frattura dell'omero

Brutto incidente per Nadia Fanchini durante le prove della discesa di di Altenmarkt-Zauchensee: l'italiana (che partiva con il pettorale numero 3), pochi secondi dopo una buona partenza, è uscita di pista colpendo una porta ed andando a sbattere contro le reti di protezione. La Fanchini ha urlato per il dolore ed è stata trasportata via con l'elicottero, gli esami hanno evidenziato una frattura dell'omero del braccio destro e dei processi trasversi delle vertebre lombari: l'azzurra sarà operata, stagione finita. Nelle ore precedenti le prove era caduta tanta neve e non era stato facile rimuoverla del tutto: forse la nostra sciatrice è stata ingannata dalle condizioni della pista.

LA CADUTA

Bruttissima caduta di Nadia #Fanchini durante le prove della discesa di Altenmarkt....#EurosportSCI pic.twitter.com/2imEq0zcaD — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 15 gennaio 2017

IL TRASPORTO IN ELICOTTERO

Completate le operazioni di soccorso, con Nadia che viene trasportata in ospedale con l'elicottero...#Fanchini #Vonn #EurosportSCI pic.twitter.com/IJmHye9zyZ — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 15 gennaio 2017

GLI AUGURI DELL'INTER