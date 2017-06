Sci, ennesimo infortunio per la Vonn: stagione a rischio

Non c'è pace per Lindsey Vonn, che si è infortunata gravemente a sole tre settimane dall'appuntamento di Lake Louise (Canada) e rischia di compromettere la stagione di sci. La sciatrice ameriana è caduta mentre si allenava nella pista di casa in Colorado e ha riportato una frattura all'omero: trasportata in ospedale, è già stata operata in un intervento per la riduzione della frattura.



Sono ancora attesi i tempi di recupero, di certo c'è solo la sfortuna della Vonn che negli anni ha riportato numerosi infortuni: nel febbraio 2013 la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, a dicembre altro infortunio sulla stessa gamba, nell'estate 2015 frattura alla caviglia sinistra sino alla frattura del piatto tibiale a febbraio di quest'anno.