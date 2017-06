Sci, discesa Val d'Isere: Sofia Goggia mette la quinta

Sofia Goggia mette la quinta. Quinto podio consecutivo per l'azzurra, che in Val d'Isere ha bissato in discesa il terzo posto della combinata. Periodo d'oro per la 24enne bergamasca, che con questo terzo posto centra il sesto podio stagionale in otto gare e, soprattutto, rafforza la sua seconda posizione in classifica generale vista l'uscita di Lara Gut. Ottime anche le prove delle altre azzurre Nadia Fanchini, quarta davanti alla Schnarf, e della sorella Elena, che chiude sesta. Vittoria per la slovacca Stuhec, seconda piazza per la Huetter.

Ancora un podio dunque per l'azzurra Sofia Goggia - bergamasca di 24 anni - classificata 3/a in 1'46"46, nella discesa di Coppa del mondo in Val d'Isere. E' il suo sesto podio stagionale in quattro discipline diverse, nell'arco di neppure due mesi, dal momento che ha partecipato solo a otto gare. Ha vinto ancora la slovena Ilka Stuhec (1'46"14), quarto successo stagionale e regina dell'alta velocità; al secondo posto, in 1'46"42, l'austriaca Cornelia Huetter. Ma per l'Italia le buone notizie non sono finite, visto che tra le prime vi sono, con una prova di squadra eccellente, anche Nadia Fanchini, 4/a in 1'46"56; Johanna Schnarf, 5/a in 1'46"61; Elena Fanchini, 6/a in 1'46"64. Ancora fuori la svizzera Lara Gut che che ha perso posizioni in classifica generale, guidata sempre dalla statunitense Mikaela Shiffrin, che non ha partecipato alle gare di Val d'Isere, con 498 punti, seguita dall'azzurra Goggia (467) e da Stuhec (445); la Gut è 4/a (393). Domani la trasferta di Val d'Isere si chiuderà con un SuperG, disciplina preferita da Sofia Goggia