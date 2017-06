Sci, discesa Garmisch: Peter Fill è secondo, quarto posto per Paris

Ancora un podio per l'Italia dello sci: nella discesa 2 di Garmisch-Partenkirchen l'azzurro Peter Fill in 1.53.99 è arrivato 2/o dopo che nella discesa 1 di ieri, recupero della gara non disputata a Wengen, era arrivato 3/o. Per l'altoatesino di 34 anni è il 17/o podio in carriera, per l'Italia il 25/o stagionale, il secondo nel giro di un paio d'ore dopo quello di Sofia Goggia a Cortina.

La gara è stata vinta dall'austriaco Hannes Reichelt - 36 anni, 12 successi, un titolo mondiale ed una moglie altoatesina - in 1.53.83. Terzo posto per lo svizzero Beate Feuz in 1.54.35. Proprio Feuz ha fatto uscire dal podio l'altro azzurro Dominik Paris, che si è così classificao 4/o in 1.54.59. Con questo secondo posto Peter Fill - detentore in carica del trofeo ed unico italiano ad esserci riuscito - è anche passato in testa alla classifica di disciplina con 279 punti contro i 247 del norvegese Kjetil Jansrud, oggi 5/o, mentre terzo è Paris con 218. La gara è stata molto difficile e spettacolare ma meno pericolosa di quella di ieri quando si sono infortunati diversi atleti con stagione finta per l'americano Steve Nyman ed il francese Valentin Giraud-Moine. Domani a Garmisch-Partenkirchen è in programma uno slalom gigante.